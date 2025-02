14/18 ©Disney

Shira Haas recita nei panni dell’eroina israeliana Ruth Bat-Seraph, ex vedova e Consigliera per la Sicurezza del Presidente. “Uno dei tanti motivi per cui amo Ruth, e penso che sia molto speciale, è che è davvero tosta e non ha problemi a farsi valere in mezzo a tutti questi maschi alfa. Anche se Ruth è molto diversa da me – e questa è la cosa più divertente del personaggio; comprendo davvero i suoi aspetti psicologici ed emotivi interiori”, ha raccontato Shira