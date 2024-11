Captain America: Brave New World, trailer del film con Mackie aka Cap

Marvel ha svelato nuove immagini dell’attesissima pellicola al primo evento D23 Brasile, tenutosi sabato 9 novembre 2024. Anthony Mackie, che interpreta Sam Wilson/Captain America, e Danny Ramirez, che veste i panni di Joaquin Torres/Falcon, erano presenti per salutare i fan prima della proiezione del video che anticipa ciò che vedremo il 14 febbraio 2025 sul grande schermo. Ecco il trailer, pubblicato nelle scorse ore in rete

Marvel ha svelato il nuovo trailer di Captain America: Brave New World, l’attesissima pellicola che vede il ritorno sul grande schermo di quello che gli statunitensi sono soliti chiamare con il diminutivo amichevole di "Cap".

Il video che anticipa ciò che vedremo nel prossimo film è stato mostrato in anteprima al primo evento D23 Brasile, tenutosi sabato 9 novembre 2024, dopodiché è stato pubblicato in rete (potete guardarlo nella clip che trovate in alto, posta in testa a questi articolo).

Anthony Mackie, che interpreta Sam Wilson/Captain America, e Danny Ramirez, che veste i panni di Joaquin Torres/Falcon, erano presenti per salutare i fan prima della proiezione del trailer.

Nel film vedremo Mackie nei panni di Sam Wilson, Harrison Ford nel ruolo del Presidente degli Stati Uniti Thaddeus “Thunderbolt” Ross, Ramirez come il nuovo Falcon, Carl Lumbly nel ruolo di Isaiah Bradley, Shira Haas nei panni dell’eroina israeliana Sabra, Giancarlo Esposito come Sidewinder, Liv Tyler come Betty Ross e Tim Blake Nelson come il Leader.

Diretto da Julius Onah e scritto da Malcolm Spellman, Dalan Musson e Matthew Orton, Captain America: Brave New World arriverà nei cinema il 14 febbraio 2025.



Potete guardare il nuovo trailer ufficiale del film Captain America: Brave New World nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.