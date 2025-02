Il seme del fico sacro, al cinema il film iraniano candidato all'Oscar

Mohammad Rasoulof, regista e sceneggiatore de Il seme del fico sacro, già autore di documentari e lungometraggi tra cui Il male non esiste, film del 2020 premiato con l'Orso d'Oro alla Berlinale, è un autore con una lunga storia di lotta contro le autorità iraniane che, ad oggi, gli hanno vietato la distribuzione nel Paese delle sue opere, inclusa l'ultima che a Cannes a vinto il premio Fipresci della critica internazionale e il premio della Giuria ecumenica per il Miglior film della 77ª edizione del Festival.

La pellicola è stata girata in clandestinità, in interni principalmente, e anche la post-produzione è stata realizzata in maniera difficile: il regista, condannato nuovamente per un vecchio reato, è riuscito a trasferire il materiale ad un montatore all'estero.

La promozione a Cannes non è stata meno avventurosa: l'autore, a cui era stato vietato di lasciare il Paese, è riuscito a scappare giungendo in Francia.

La repressione ha colpito anche le donne che hanno lavorato e recitato nel film a capo scoperto. Tra queste, le interpreti Mahsa Rostami e Setareh Maleki hanno scelto la fuga come il regista.