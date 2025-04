The Bondsman, cosa sapere sulla serie horror con Kevin Bacon

The Bondsman è una serie targata Bloomhouse, la casa di produzione di Jason Bloom specializzata in titoli horror e artefice di molti successi cinematografici, da Scappa - Get out alle saghe di Insidious, Sinister e Ouija.

La scrittura mescola comicità, dark humor e splatter attraversando i generi, senza dimenticare il contesto umano del protagonista e le dinamiche familiari nel quale è completamente inserito.

Uno show sulle seconde opportunità che sono concesse anche a un peccatore come il protagonista, in cerca di riscatto nella vita, in amore e nella musica (Bacon, qui anche tra i produttori, si impegna in alcune scene anche alla chitarra).