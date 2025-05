La notte nel cuore, tutto sulla nuova serie tv turca

Oltre ad Aras Aydin nel ruolo di Nuh, e Hafsanur Sancaktutan in quello di Melek, la serie tv La notte nel cuore vanta una presenza importante di attori amati dal pubblico italiano per le loro interpretazioni in altre fiction turche.

Burak Sergen, celebre per Endless Love, presta il volto all’imponente e autoritario Samet Sansalan. La figura di Sumru è affidata a Ece Uslu, già apprezzata in Come Sorelle, mentre Esra Dermancıoğlu, volto noto di Terra Amara, porta in scena la perfida e intrigante Hikmet. Ogni personaggio si muove in un delicato equilibrio tra doveri familiari, aspirazioni personali e desideri inconfessabili.