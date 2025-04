The Last Showgirl, trama e cast del film con Pamela Anderson al cinema

The Last Showgirl nasce dall'idea contenuta in una pièce scritta da Kate Gersten, sposata col cugino di Gia Coppola, David Shire. Coppola ha mantenuto la struttura del testo teatrale, un'intuizione che le ha permesso di affidarsi a un piccolo gruppo esperto di attori contenendo i costi di quella che, a tutti gli effetti, è una produzione indipendente.

Pamela Anderson, tassello centrale del cast, è stata scelta dopo che Coppola l'aveva vista e riscoperta nel documentario Netflix Pamela, A Love Story del 2023.

Jamie Lee Curtis, fresca di Oscar per Everything Everywhere All At Once, ha accettato subito il ruolo di Annette, la migliore amica della protagonista ed ex showgirl, in virtù del suo amore al cinema indipendente.

Kiernan Shipka (star de Le terrificanti avventure di Sabrina) è Jodie, una ballerina diciannovenne esperta. Billie Lourd (apparsa nel cast di A Ticket to Paradise) è Hannah, la figlia di Shelly. Brenda song, invece, è una ballerina di trent'anni con una visione dello show e di Las Vegas diversa da quella delle colleghe più giovani e più adulte.

Dave Bautista è Eddie, il direttore del Le Razzle Dazzle, un uomo in un universo di donne.