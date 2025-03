L’ex bagnina di Baywatch si rivela in una veste assai differente rispetto a quella cui siamo abituati. Nel video promozionale in italiano del nuovo film di Gia Coppola, l’iconica bionda procace offre un’interpretazione carica di profondità e sensibilità, tanto da meritarsi una candidatura ai Golden Globe 2025 nella categoria Miglior Attrice in un film drammatico. Ecco il trailer della pellicola, che uscirà nelle sale italiane il 3 aprile 2025

È uscito in rete nelle scorse ore il trailer ufficiale in italiano del film The Last Showgirl, la nuova pellicola di Gia Coppola. Qui l’iconica bionda che abbiamo visto tradizionalmente come simbolo della sensualità più procace offre un’interpretazione carica di profondità e sensibilità, tanto da essersi meritata una candidatura ai Golden Globe 2025 nella categoria Miglior Attrice in un film drammatico.



Il film uscirà nelle sale italiane il 3 aprile 2025, distribuito in Italia da Be Water Film, mostrando a tutti l’ex bagnina di Baywatch in una veste assai differente rispetto a quella cui siamo abituati.

Grazie all'intensità con cui si cala nel personaggio, possiamo davvero dire che il panorama cinematografico internazionale si arricchisce di un nuovo titolo destinato a lasciare il segno.



Potete guardare il trailer ufficiale in italiano del film The Last Showgirl nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.

Il terzo lungometraggio di Gia Coppola

The Last Showgirl, terzo lungometraggio di Gia Coppola, è pronto a conquistare il pubblico con un racconto emozionante di cambiamento, riscatto e resilienza.

La regista, nipote del leggendario Francis Ford Coppola e figlia di Gian-Carlo Coppola, prosegue il cammino artistico della sua famiglia, confermando il proprio talento nel dirigere storie intense e dal forte impatto visivo.



Un’inedita Pamela Anderson

Dimenticatevi totalmente della Pamela Anderson a cui il piccolo e grande schermo ci hanno abituati negli ultimi decenni: la pellicola di Gia Coppola porta sullo schermo un’inedita Anderson, che sorprende con un’interpretazione dal pathos che oseremmo definire degno della tragedia greca.

L’attrice, famosa per i suoi ruoli iconici sia in televisione che al cinema, si reinventa in un ruolo drammatico, dimostrando ancora una volta la sua versatilità artistica. Ed è in buona, buonissima

Un cast stellare

Oltre a Pamela Anderson, il film si avvale di un cast stellare composto da Jamie Lee Curtis, Dave Bautista, Kiernan Shipka, Brenda Song e Billie Lourd, tutti impegnati a dare vita a personaggi intensi e sfaccettati.

Distribuito in Italia da Be Water Film, The Last Showgirl arriverà sul grande schermo il 3 aprile 2025. Nell’attesa, è già disponibile il trailer ufficiale italiano, che offre un primo sguardo sulla coinvolgente atmosfera della pellicola.



Un viaggio interiore tra sogni infranti e nuove possibilità

Il cuore pulsante della storia è Shelly, interpretata da Pamela Anderson, una showgirl che ha dedicato l’intera vita ai riflettori di Las Vegas, città in cui il glamour e la spettacolarità sono da sempre protagonisti.

Per oltre trent’anni, Shelly ha incarnato il fascino della notte, brillando tra coreografie elaborate, costumi sfarzosi e l’energia frenetica dei palcoscenici. Tuttavia, il mondo dello spettacolo è in continua trasformazione, e quando lo storico teatro in cui lavora chiude improvvisamente, la donna si ritrova senza un futuro definito, costretta a reinventarsi in un universo che sembra non avere più spazio per lei.



Shelly deve fare i conti con rimpianti e difficoltà

Di fronte a questa svolta inaspettata, Shelly si trova a dover fare i conti con un passato carico di scelte difficili, rimpianti e relazioni irrisolte.

La sceneggiatura di Gia Coppola scava nelle pieghe dell’animo umano, raccontando con delicatezza e profondità la lotta interiore di una donna che, dopo una vita passata sotto i riflettori, deve affrontare la paura di essere dimenticata e il coraggio di riscoprire se stessa.



Un percorso di rinascita

Nel percorso di rinascita della protagonista, un ruolo centrale è ricoperto dal personaggio interpretato da Jamie Lee Curtis, che veste i panni della sua migliore amica e confidente.

Curtis, con il suo inconfondibile carisma, aggiunge un tocco di ironia e saggezza alla storia, offrendo un’interpretazione intensa e memorabile.

Accanto a lei e a Pamela Anderson, spicca anche Billie Lourd, che interpreta la figlia di Shelly, una ragazza con la quale la protagonista ha un rapporto segnato da incomprensioni e distanze emotive. Dave Bautista e Kiernan Shipka, con i loro personaggi, contribuiscono a completare un affresco umano denso di emozioni, creando un racconto corale che arricchisce la narrazione.



Un’esperienza cinematografica avvolgente

Oltre alla forza del suo racconto, The Last Showgirl colpisce per la sua cura estetica e per l’intensità della colonna sonora.

Gia Coppola dimostra ancora una volta il proprio talento registico, realizzando un film in cui l’aspetto visivo gioca un ruolo fondamentale: le atmosfere di Las Vegas, con i suoi contrasti tra l’opulenza delle luci e la solitudine dietro le quinte, vengono catturate con eleganza, regalando un’esperienza immersiva allo spettatore.



Una colonna sonora d’eccezione

A rendere ancora più coinvolgente il film, è la presenza di una colonna sonora d’eccezione, che include il brano originale Beautiful That Way, interpretato da Miley Cyrus.

La canzone, scritta dalla stessa Cyrus insieme a Lykke Li e prodotta dal candidato all’Oscar Andrew Wyatt, ha ricevuto una candidatura ai Golden Globe 2025 come Miglior Canzone Originale, aggiungendo un ulteriore livello di emozione alla pellicola.

L’uso sapiente della musica accompagna il viaggio della protagonista, sottolineando con note malinconiche e vibranti la sua lotta interiore, la nostalgia per un passato glorioso e la speranza per un futuro tutto da riscrivere.



Potete guardare il trailer ufficiale in italiano del film The Last Showgirl nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.