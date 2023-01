Pamela, a love story, il trailer del docufilm su Pamela Anderson

Dagli scandali al figlio Brandon: la bagnina di Baywatch a 360 gradi nel docufilm Netflix Condividi

Pamela Anderson è stata un'indiscussa protagonista degli anni Novanta. Ha segnato un'epoca con le sue curve e le sue love story, che per anni hanno riempito le pagine dei rotocalchi di tutto il mondo. Poi il tempo passa e cambia tutto e così anche la bombastica attrice resa famosa da Baywatch ha perso il suo smalto ma non l'appeal sul pubblico, come dimostra il nuovo docufilm di Netflix, del quale nelle ultime ore è stato rilasciato il primo trailer. Ma il nuovo prodotto della piattaforma americana non nasce come un vezzo di Pamela Anderson ma va inquadrato in un contesto più ampio a partire dalla serie tv Disney Plus rilasciata qualche mese fa (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick), Pam & Tommy, non particolarmente gradita dall'attrice.

Il trailer di Pamela, a love story approfondimento Da Tommy Lee a Dan Hayhurst: mariti e flirt di Pamela Anderson Ed è anche con questa chiave di lettura che va interpretato il trailer da poco rilasciato da Netflix, in cui Pamela Anderson spiega al pubblico di aver subito innumerevoli mancanze di rispetto nel corso della sua carriera. Certo, la serie Disney Plus non viene mai esplicitamente menzionata nel trailer e l’attrice porta altri esempi, ma chi la conosce o, comunque, ha seguito la sua carriera fin dagli albori sa che c’è stato un velato riferimento anche a quella vicenda nelle sue parole. Nel trailer e, quindi, nel docufilm, Pamela Anderson preferisce concentrarsi su altro, come per esempio sull’episodio accaduto ormai più di 30 anni fa, quando una giornalista, riferendosi a Baywatch, le chiese se sarebbe voluta essere un’attrice seria. “Io sono un’attrice seria”, ribatté stizzita Pamela Anderson in quell’occasione. E questo è solo uno degli episodi dei quali si parla nel docufilm, dove ovviamente non mancano riferimenti a Tommy Lee.

Gli scandali di Pamela Anderson GUARDA ANCHE Tutti i video su cinema e film Stando a quanto emerge dal trailer, Pamela Anderson ha voluto raccontare dal suo punto di vista gli scandali che hanno costellato la sua carriera, fornendo al pubblico una prospettiva nuova rispetto ai racconti finora fatti. E in quest’ottica non poteva mancare il racconto del ben noto sextape che Pamela Anderson girò con Tommy Lee, che sarebbe dovuto rimanere tra le quattro mura domestiche e che, invece, a un certo punto divenne di dominio pubblico. “Mi sono messa in delle situazioni veramente di m**** e sono sopravvissuta”, dice oggi Pamela Anderson riguardando indietro al suo passato. A 55 anni, per l’attrice è venuto forse il momento di fare un bilancio. Non sono più gli anni Novanta, lei non è più quella sexsymbol venerata che è stata un tempo, ma ciò non vuol dire che non abbia ancora molto da dire e da dare. Nel film si parla molto di suo figlio Brandon, avuto proprio con Tommy Lee, ma anche delle vicissitudini attraversate, nel tentativo di mettere sotto un’altra luce il suo personaggio.