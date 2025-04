The Couple, cosa sappiamo sul nuovo programma di Ilary Blasi

The Couple - Una vitttoria per due è un reality game fatto di competizione, relazioni, emozioni e colpi di scena. Le coppie dovranno convivere e mettere in atto strategie capaci di portarle alla vittoria. Ma, prove fisiche e psicologiche, per difendersi dagli avversarsi e da se stesse, creeranno non pochi problemi. Il motto del programma? "Si vince solo insieme".

The Couple metterà dunque alla prova il legame tra le coppie, sentimentale e strategico, chiamandole a superare prove di resistenza, intelligenza e affinità. La particolarità dello show, e ciò che lo differenzia dagli altri reality, è dunque la centralità della coppia.

Importantissimo il montepremi in palio: un milione di euro. Tanto che, quanto Ilary l'ha saputo, ha scherzato: "Davvero? Io volevo fare la concorrente".