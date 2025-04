Pulse, su Netflix arriva l'attesissimo nuovo medical drama

Introduzione

Si intitola Pulse ed è il nuovo medical drama di Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick), pronto a conquistare il pubblico.

Il genere dei medical drama continua a emozionare e appassionare gli spettatori di tutto il mondo, e la celebre piattaforma di streaming è pronta a lanciare una nuova serie televisiva che promette tensione, adrenalina ed emozioni forti.

Domani, giovedì 3 aprile, arriverà sullo streamer questo nuovo show ambientato in uno degli ospedali più frenetici di Miami. La serie, creata da Zoe Robyn, già nota per il suo lavoro in Hawaii Five-0, vede tra i produttori esecutivi Carlton Cuse, il nome dietro successi come Lost e Locke & Key. Con una combinazione di dramma medico e relazioni complesse, Pulse si prepara a raccontare la lotta quotidiana dei medici in prima linea, tra emergenze, sacrifici personali e un uragano pronto a mettere tutto in discussione.



Scopriamo tutto quello che bisogna sapere sulla serie televisiva Pulse. Nel frattempo, potete guardare il trailer ufficiale della serie nel video che trovate in alto, nella clip posta in testa a questo articolo.