Firenze Rocks 2025, il programma e la lineup completa dei cantanti

Il nome di punta del 12 giugno è quello dei Guns N’ Roses, iconica band hard rock americana nata a Los Angeles nel 1985, nota per hit come Sweet Child O' Mine e November Rain. Axl Rose e Slash sono tra le leggende viventi del rock. Insieme a loro saliranno sul palco i Falling In Reverse, band metalcore americana guidata da Ronnie Radke, capace di mescolare rock, rap ed elettronica con testi intensi e provocatori, e famosa per brani come Popular Monster, e i Rival Sons, quartetto californiano di rock blues moderno, con influenze anni ’70. Energici, eleganti e potenti, sono considerati tra i migliori nel revival rock contemporaneo. Chiudono la giornata The Warning, power trio messicano formato da tre sorelle, che uniscono alternative rock ed energia metal con grinta e talent, e i Dirty Honey, band americana che fonde hard rock e blues in stile vintage.