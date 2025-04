Il racconto dell'Ancella 6, arriva l'ultima stagione della serie cult

La trama della sesta stagione di Il racconto dell'Ancella si concentrerà sullo sviluppo finale delle vicende di June e degli altri protagonisti. Bruce Miller ha già anticipato in una delle sue interviste che la conclusione della serie non seguirà le orme del libro, che termina in modo ambiguo e insoddisfacente.

Il creatore della serie ha spiegato che per lui è stato sempre fondamentale scrivere un finale che rispondesse alle domande lasciate aperte dalla Atwood. "Il libro finisce in modo frustrante, senza dare risposte, e per me è sempre stato il sogno scrivere quel che succede dopo", ha detto Miller. La conclusione del racconto esplorerà come il percorso di June si concluda simbolicamente con la sua "sparizione" dai radar, ma non sarà la fine per il suo personaggio. "Lei è una donna vera, anche se non la vediamo più", ha aggiunto Miller, riflettendo sul messaggio di invisibilità che molte donne nella storia hanno vissuto, rimanendo senza nome, senza identità.