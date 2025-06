Il Baracchino, ecco la serie animata italiana da oggi su Prime Video

Prima del debutto ufficiale sulla piattaforma Prime Video (atteso per oggi, martedì 3 giugno 2025), la serie animata Il Baracchino è stata presentata in anteprima sabato 3 maggio 2025, in occasione della XXV edizione del COMICON Napoli.

I primi due episodi sono stati proiettati all’Auditorium della Mostra d’Oltremare. All’evento erano presenti Lillo Petrolo e Frank Matano, affiancati dai due registi Nicolò Cuccì e Salvo Di Paola, i quali hanno incontrato il pubblico per raccontare il lavoro dietro alla realizzazione di questo progetto sperimentale.

Con la sua proposta originale, Il Baracchino si preannuncia come un titolo destinato a distinguersi nel catalogo di Prime Video. Tutti e sei gli episodi saranno disponibili a partire dal 3 giugno 2025, esclusivamente sulla piattaforma in Italia (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). Un’occasione imperdibile per gli amanti della comicità intelligente, dell’animazione d’autore e delle narrazioni fuori dagli schemi.

Potete guardare il trailer ufficiale della serie animata Il Baracchino nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.