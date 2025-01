Io sono ancora qui, arriva al cinema il film con Fernanda Torres

Introduzione

Nominato per un Golden Globe come Miglior Film Straniero e selezionato come rappresentante del Brasile per la categoria Miglior Film Internazionale agli Oscar, Io sono ancora qui (titolo originale Ainda Estou Aqui e titolo internazionale I’m Still Here) segna il grande ritorno sul grande schermo di Walter Salles.

Dopo un lungo silenzio di dodici anni dal suo ultimo film, il regista brasiliano celebre per Central do Brasil e I diari della motocicletta (Diarios de motocicleta, titolo internazionale The Motorcycle Diaries) torna alla regia con una pellicola che racconta una storia struggente e potente, ispirata a eventi reali. Il film Io sono ancora qui segna inoltre il suo ritorno in Brasile: è un tributo alla memoria storica del Paese e al suo recente passato travagliato, affrontando la resistenza e la perdita in uno dei periodi più oscuri della storia del Brasile, ossia gli anni ’70, durante la dittatura militare.

Ricordiamo inoltre che Fernanda Torres, attrice che qui recita nei panni del personaggio di Eunice Paiva, è candidata agli Oscar 2025 per questa sua straordinaria interpretazione, per cui ha già vinto il Golden Globe.

Io sono ancora qui è stato presentato in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia nel 2024, dove ha riscosso grande attenzione e favore.

Esce nei cinema italiani a partire da domani, giovedì 30 gennaio 2025.

