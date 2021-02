Can Yaman e Diletta Leotta: la prima foto ufficiale su Instagram

Il 31enne, che sarà il nuovo Sandokan in un film di prossima uscita, ha pubblicato un’immagine sul social in cui è ritratto insieme alla conduttrice. I due erano già stati immortalati a Roma a gennaio, gli scatti erano stati pubblicati dal settimanale “Chi"

L’attore turco Can Yaman pubblica una foto su Instagram insieme a Diletta Leotta con una didascalia che, in teoria, non dovrebbe lasciare alcun dubbio. “Coppia pericolosa”, scrive il 31enne che interpreterà Sandokan nel film che sarà girato prossimamente. L’immagine arriva sui social dopo settimane in cui si è spesso parlato di una liaison fra il divo di Istanbul e la conduttrice catanese.