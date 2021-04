Can Yaman cancella il suo profilo Instagram

L’improvvisa scomparsa del profilo Instagram e nessuna dichiarazione da parte dell’attore. In questo ore un mistero sta avvolgendo la vita social di Can Yaman , al centro dei media per la sparizione o cancellazione del suo account.

Nel corso degli anni l’attore ha acquisito sempre maggior notorietà fino a diventare la grande stella che tutti noi conosciamo oggi, successi in televisione e come modello .

approfondimento

Diletta Leotta si sposa? La proposta con striscione e aereo

Nelle ultime ore Can Yaman è al centro di un mistero che sta incuriosendo numerosi fan, infatti il suo profilo Instagram non risulta più essere online.

La notizia della sparizione dell’account ha immediatamente attirato l’attenzione di tantissimi utenti che hanno rilanciato l’accaduto sui social, visto anche il grande numero di follower del suo profilo, ovvero oltre otto milioni di persone. Si tratta di una cancellazione volontaria o di una sparizione a causa di un hacker?

Al momento l’attore (FOTO) non ha rilasciato alcuna dichiarazione in merito, non resta quindi altro da fare che attendere per conoscere tutti gli sviluppi futuri sull’accaduto.