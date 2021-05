Diletta Leotta e Can Yaman in vacanza a Capri, le foto social

“Persino il cielo trattiene il fiato quando vede i Faraglioni di Capri ” ha scritto Can Yaman su Instagram, a corredo di due scatta insieme alla fidanzata. Alcuni giorni fa Can e Diletta si erano mostrati in viaggio insieme: la destinazione era la Costiera Amalfitana , in particolare Capri. I due si sono immortalati a bordo di una barca, entrambi in costume da bagno. “Profumo di mare” ha scritto la conduttrice su Instagram, accompagnando uno scatto nel quale appare sorridente insieme al fidanzato . Le voci di crisi, in questo modo, sono ufficialmente scacciate.

Diletta Leotta e Can Yaman, la presunta crisi

Poco prima della vacanza a Capri, Diletta Leotta aveva deciso di usare i social per parlare della relazione con l'attore turco, smentendo alcune voci che da tempo circolavano circa il loro rapporto. “Spiegatemi perché, poi, una donna non può avere amici, ma sempre e solo amanti. Perché se incontro due volte un ragazzo simpatico per un aperitivo si parla subito di nuovo amore? Perché se faccio uno spot con un calciatore si insinua per mesi che siamo una coppia segreta? Perché se frequento un attore, bellissimo, e siamo felici, deve essere per forza una storia inventata? E perché se, nel rispetto del lockdown, rinuncio a un meraviglioso viaggio all’estero si parla di crisi fra noi?” ha scritto Diletta su Instagram. “Io ho sopportato tutto, fin qui, imparando a riderci sopra, talvolta. Ma rifletto sul fatto che nessuna celebrità, talent, personaggio pubblico, chiamatelo come volete, di sesso maschile è oggetto di morbosa attenzione giornalistica nella sfera privata come lo è una donna del cinema e della TV. Posso dire che mi sono stufata? Anche per rispetto ai lettori ingannati da giornalisti male informati. E per amore delle persone che mi sono accanto e che spesso vengono ferite per via delle falsità sul mio conto. E anche per amore di mia nonna, che a ottant’anni crede, sbagliando, a tutto quello che scrivono i giornali”. Nessuna crisi, quindi, e anche il matrimonio con Can ci sarà. Lo aveva dichiarato la stessa conduttrice ai microfoni di Striscia la notizia. "Il matrimonio non è saltato, quelle che circolano sono solo voci: la storia d’amore è vera e sono molto felice".