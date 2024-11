Lorenzo Jovanotti ha parlato della nascita del nuovo brano Montecristo: "Per me scrivere è sempre un esercizio, un modo per elaborare quello che vivo, e da quella sensazione di smarrimento e rivincita è nato il testo"

Lorenzo Jovanotti ha pubblicato il nuovo singolo Montecristo, primo estratto dal nuovo album in uscita il 31 gennaio 2025. L’artista ha raccontato: “È una canzone che evoca avventura, ricerca e anche mancanza, quel vuoto che ci spinge a muoverci per trovare ciò che cerchiamo. Una frase chiave è 'Anche quando sei con me mi manchi'”.

Jovanotti è tornato con montecristo, il significato della canzone e del videoclip

Lorenzo Jovanotti è tornato con un brano intenso, coraggioso e introspettivo. La canzone, nata durante il periodo di convalescenza, è un viaggio nella profondità dell’essere umano, l’artista: “Montecristo è nata per caso, o per forza, come succede con i sogni. È un brano che racchiude un’atmosfera metafisica, nato probabilmente durante la mia prima convalescenza, dopo l’intervento di un anno e mezzo fa. In quel periodo ascoltavo l’audiolibro de Il Conte di Montecristo, un romanzo che avevo letto circa quindici anni fa e che mi aveva affascinato. L’audiolibro, letto da Andrea Giordana, mi ha fatto compagnia per giorni. Dumas, che ha scritto anche I tre moschettieri, è un narratore immenso, e mi sono ritrovato a identificarmi con il protagonista: un giovane tradito, che perde tutto — l’amore, il suo ruolo nella società — e si ritrova da solo in una cella, da dove inizia il suo percorso di rinascita”.

Lorenzo Jovanotti ha aggiunto: “Per me scrivere è sempre un esercizio, un modo per elaborare quello che vivo, e da quella sensazione di smarrimento e rivincita è nato il testo. Poi un giorno Dario Faini mi ha fatto ascoltare una melodia al pianoforte nel suo piccolo studio a Milano. Ho provato ad adattare il testo alla sua musica, e subito ho capito che funzionava. In pochi minuti abbiamo dato vita alla canzone, ma come sempre accade, il lavoro di rifinitura ha richiesto mesi”.