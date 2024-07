Dopo la grave caduta a Santo Domingo, il cantante ha vissuto una lunga convalescenza. Sabato 27 luglio è tornato sul palco, per "salutare i suoi amici" e per regalare al pubblico quattro successi della sua discografia

Jovanotti è tornato. Dopo l'incidente del giugno 2023 a Santo Domingo, che gli ha provocato vari traumi e la rottura di femore e clavicola, dopo una lunga convalescenza e un'altrettanto lunga riabilitazione, il cantautore è salito nuovamente sul palco.

L'ha fatto a Cortona, la città in cui vive. Quella città in cui da bambino era solito andare. Un luogo che, sabato 27 luglio, ha ospitato una tappa dello Sbam! Stage, il sound system lui ideato che - nell'estate 2024 - sta girando l'Italia.

Jovanotti, il ritorno sul palco a Cortona

"Lo Sbam! Stage è il sound system che gira per l’Italia, nato da una costola del Jova Beach Party. In consolle ci sono grandi dj, producers e ospiti a sorpresa. È un piccolo progetto di gente appassionata. Ieri erano a Cortona o meglio a Camucia sono passato a salutare i miei amici, quelli in consolle e quelli che sono venuti a ballare", ha scritto Jovanotti su Instagram, postando alcune immagini dell'evento.

"Come state gente? Tra poco torno in bici, ve lo dico", ha detto Jovanotti, salendo sul palco del Cautha Summer Fest prima di esibirsi davanti ai tremila presenti. "Sto mettendo a punto una nuova fisioterapia: si chiama fisiodance", ha poi scherzato. Dicendo che, dal palco, riusciva persino a vedere la sua casa. Infine, si è esibito in quattro suoi successi: L’ombelico del mondo, L’estate addosso, Estate e I love you baby”. Insieme a lui, il fedelissimo bassista Saturnino.

La sua presenza, per la verità, era nell'aria. Non c'era stato alcun annuncio ufficiale, ma tutti speravano di vederlo. E c'era chi si diceva convinto che, da quel palco, avrebbe regalato il suo ritorno. Così, la sua presenza ha dominato nel cuore d'una scenografia a mo' di spiaggia, allestita in piazza Chateau Chinon, per ricordare l'atmosfera dei Jova Beach Party.