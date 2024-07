Jovanotti un anno dopo l'incidente: "Tornerò più forte di prima"

“Alla fine dell’anno sarò più forte di prima”. In un video pubblicato sui social, Jovanotti si allena, e tra un saltello e l’altro mostra i progressi ad un anno dall’incidente in bici avvenuto lo scorso 15 luglio tra le piantagioni di canna da zucchero a Santo Domingo. “Oggi è il 15 luglio ed è esattamente un anno dal botto. Cioè un anno fa volavo dalla bici e mi facevo malissimo, disintegrandomi femore, trocantere, una clavicola. Poi l’operazione fatta male. Dopo sei mesi, grazie al cielo, ho trovato un chirurgo e un’équipe che mi ha rimesso tutto dritto. Tantissimo lavoro, un anno di fisioterapia tutti i giorni, che sta continuando. Ma la buona notizia, per me e per chi mi vuole bene, è che sta andando bene. Alla fine dell’anno sarò più forte di prima e quindi pronti per tuffarci nelle prove dei Palasport, dei PalaJova e per rivederci”, ha detto il cantante, che non vede l’ora di ritornare sul palco. “È stato un anno diverso, diciamo così, molto diverso, inaspettato, pieno di cose. Poi avremo modo di raccontarcele. La fisioterapia è importantissima. Motivazione e fisioterapia, quello che gli americani chiamano mindset. E non mollare".