Jovanotti scala un monte in Scozia, 'primo test dopo l'incidente"

Primo test per Jovanotti dopo l'incidente a Santo Domingo: l'artista ha postato su Instagram le foto del suo viaggio in Scozia insieme a moglie e figlia. "Belle giornate con le mie ragazze in una terra che non avevo mai visitato. Bellissima. Ho scalato anche l’Arthur Seat, primo stress test dopo 11 mesi dal botto“ scrive sui social

Dopo la brutta caduta a Santo Domingo, nel luglio 2023, che lo aveva costretto a subire ripetute operazioni al femore, e una lunga convalescenza, Lorenzo Jovanotti è tornato in gran forma: a confermarlo il post da lui pubblicato sul suo profilo social dalla Scozia.

La prima scalata di Jova dopo l'incidente Il "ragazzo fortunato" ha pubblicato alcune immagini del suo viaggio sulla sua pagina Instagram ufficiale, mostrandosi come sempre ottimista anche in questa occasione di vacanza con la moglie e la figlia. Visi sorridenti, lui con cappello tipico con visiera, giacca, kilt al ginocchio a tinta unita scuro ("non potevo non farmi fare un kilt su misura da un sarto di Edimbugo"), scarponcini colorati e bastoni da sci. Un'avventura tra scorci naturalistici bellissimi e, più ancora una bella impresa per il cantante, che ha deciso di mettere alla prova la salute riacquistata scalando la collina Arthur Seat, altura che si erge maestosa su Edimburgo.



La ripartenza dopo l'incidente Solo cinque mesi fa Jovanotti aveva subito il suo ultimo intervento necessario per «ricostruire il femore che non era allineato correttamente» dopo l'incidente in bici. Lo scorso 17 gennaio scorso aveva dovuto ripetere un'operazione alla gamba a seguito delle conseguenze di quel 15 luglio 2023 in cui il cantante era caduto durante un'escursione in bici a Santo Domingo, rompendosi la clavicola e il femore. Ora il primo viaggio di famiglia e tanti progetti in valigia, non da ultimo l'annuncio della nuova edizione del Jova Beach Party per il 2025.

L'opera immortalata in Scozia da Jovanotti Benaugurante anche l'opera immortalata da Jovanotti nella Scottish National Gallery di Edimburgo: si tratta del Reverendo Robert Walker Skating on Duddingston Loch , meglio conosciuto come The Skating Minister. Un dipinto ad olio attribuito a Henry Raeburn e sconosciuto fino al 1949, ma oggi tra i più noti di Scozia, icona della cultura scozzese e simbolo chiave l'Illuminismo scozzese. Il reverendo pattina con entrambe le braccia incrociate sul petto e il suo severo vestito nero attraverso e per molti critici d'arte il ministro era "un uomo romantico ed ottimista, propenso a litigare con la natura". I fans non hanno potuto non notare le "affinità elettive" con il loro beniamino in rinascita Lorenzo Cherubini.