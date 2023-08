Jovanotti in convalescenza a Santo Domingo, Mara Venier va a trovarlo

Il cantante ha rotto femore e clavicola a seguito di un incidente in bicicletta, ed è al momento impossibilitato a tornare in Italia

Frattura del femore in tre punti e frattura scomposta della clavicola: questo il bilancio dell'incidente che Jovanotti ha subito mentre faceva un giro in bicicletta, durante la sua vacanza a Santo Domingo. A portargli un po' di conforto durante la convalescenza è stata ora Mara Venier.

L'incontro tra Mara Venier e Jovanotti

Ormai da anni, Mara Venier trascorre le sue vacanze a Santo Domingo. Qui ha acquistato tempo fa una villa insieme a Nicola Carraro, suo marito. Una dimora che considera il suo luogo di pace, lontano dal mondo e dal lavoro. Andare a trovare Jovanotti, dunque, le è sembrato più che naturale. Il cantante sta infatti trascorrendo la sua convalescenza poco lontano da lì. Come si vede dall'immagine che la conduttrice ha postato su Instagram, Jovanotti la sedia a rotelle non l'ha ancora abbandonata. Tuttavia, ha il bel sorriso di sempre. “Dajeee grande Lorenzo”, ha commentato Mara, mentre Lorenzo l'ha ringraziata per il suo affetto e per la collana che gli ha portato in dono.

Le condizioni di Jovanotti

A seguito dell'incidente, Jovanotti è stato operato dopo un consulto col suo dottore in Emilia Romagna. L'operazione è avvenuta a Santo Domingo, e da lì ancora non può andarsene. Il motivo? Il rischio di trombosi, comune dopo un'operazione, che gli impedisce di prendere l'aereo. Ora nel suo femore ci sono delle piccole placche di metallo, e il processo di guarigione è più lungo del previsto. Ma Jovanotti non intende certo perdersi d'animo. Anzi: se anche ci dovessero volere quattro o cinque mesi per recuperare a pieno, ha promesso di tornare a ballare. E di farlo con i suoi fan.