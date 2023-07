Jovanotti , dopo l’incidente in biciletta avvenuto i giorni scorsi a Santo Domingo , è stato portato in ospedale con una frattura scomposta della clavicola ed una frattura del femore in tre punti. Nonostante la situazione, il cantante non ha mai perso l’ottimismo che lo contraddistingue e ha continuato a tenere aggiornati i fan sulle sue condizioni di salute, pubblicando alcuni video sui social. Ed è proprio con un nuovo video su TikTok che Jovanotti stesso ha dichiarato di non poter ancora rientrare in Italia , dal momento che prendere un aereo lo esporrebbe al rischio di trombosi.

A dare notizia del brutto incidente era stato lo stesso Jovanotti , 57 anni a settembre, con due video pubblicati sul suo profilo TikTok. Sorridente nonostante il dolore, il musicista aveva infatti raccontato ai fan di essere rimasto coinvolto in un brutto incidente in bicicletta e che, probabilmente, la violenta caduta lo aveva condotto a qualche inevitabile frattura. E così è stato: il rovinoso incidente ha costretto Jovanotti ad un immediato intervento chirurgico. “Stavo facendo un giro bellissimo su dei posti splendidi in mezzo alle piantagioni di canna da zucchero, non ho visto un dissuasore della velocità e l'ho preso in pieno”, aveva raccontato.

Jovanotti: “Io ce la metto tutta, poi torniamo a ballare”

“Ciao a tutti ragazzi! Io sto sempre meglio. Voi come state?” dice Jovanotti a inizio video, come sempre sorridente. L’artista, seduto sulla sedia a rotelle, dopo l’incidente in bicicletta subito nei giorni scorsi a Santo Domingo, sta gradualmente meglio, ma non può ancora tornare ancora in Italia perché è a rischio trombosi. A spiegarlo, ancora una volta, è lo stesso Jovanotti: “Vi mando un abbraccio. Oggi sto seduto un’oretta, poi piano piano cominciamo a fare un po’ di movimenti, come mi dice il mio Fabrizio Borra. Appena sarò in grado di prendere un volo andrò da lui. Purtroppo dopo un intervento così grosso ci sono dei rischi di trombosi, per cui per riprendere l’aereo c’è bisogno di un po’ di tempo, per ristabilire la circolazione del sangue senza rischi. E poi nel giro di…non lo so quanto ci vorrà”. Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, conclude così, ironizzando sul suo brutto incidente: “Io ce la metto tutta. Poi torniamo a ballare, una pedalata alla volta. Che botta ragazzi, mamma mia!”. A Jovanotti, ora, non spetta infatti che un periodo di riposo, da trascorrere nella capitale della Repubblica Dominicana per scongiurare tutti i possibili rischi post operatori.