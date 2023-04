Jovanotti, torna il docutrip Aracataca - Non voglio cambiare pianeta 2

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



A tre anni esatti, era il 24 aprile 2020, dal grande successo della prima stagione, arriva su RaiPlay da lunedì 24 aprile “Aracataca. Non voglio cambiare pianeta 2”, un docutrip in 22 puntate nel quale Lorenzo Jovanotti torna ad attraversare in bicicletta il Sudamerica: una lunga pedalata di 3500 chilomentri, con oltre 50mila metri di dislivello, dall’Ecuador alla Colombia, dalle Ande all’Amazzonia, dall’Oceano alla mitica Macondo.

Il 2022 ha visto il ritorno di Lorenzo Jovanotti con il suo “JOVA BEACH PARTY”, l’evento musicale dell’estate, con 21 date in alcune delle più belle spiagge italiane. A dicembre l’uscita del suo quindicesimo album in studio “IL DISCO DEL SOLE”, è stato anticipato dal singolo “Se lo senti lo sai” in vetta a tutte le classifiche dei brani più suonati. I primi mesi del 2023 lo vedono già impegnato in numerosi nuovi progetti.

A marzo firma cinque brani del nuovo album di Gianni Morandi, “Evviva!”, cantando con lui la title track, collabora con i Negramaro ed Elisa, per la prima volta tutti e tre insieme, al pezzo “Diamanti”, già tra i brani più programmati in radio, e lancia con gli Ackeejuice Rockers una compilation di dieci remix del brano “E si fa bello per te”, disponibile dal 24 marzo su tutte le piattaforme digitali.