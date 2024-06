Jovanotti in concerto nei palazzetti, 5 nuove date per il tour 2025

Musica

Tra esistenzialismo e gioia di vivere L’Aura di Pellegrino & Zodyaco celebra in ogni momento la bellezza e l’incanto della vita. Ed è il mio singolo di maggio. Una menzione speciale per Artina, Asteria, Denise Battaglia, Letienne, Giulio Wilson, Magma, Fem, Miriah, Poseïdona e la coppia Ruggero Ricci-Isotta. Tolto Pellegrino & Zodyaco tutti gli altri brani, scelti tra circa 300 ascolti, sono al secondo posto a pari merito SELEZIONE E SCELTA DEI BRANI A CURA DI FABRIZIO BASSO

Alessia Bianchini in Ho Scritto una Canzone racchiude la paura della solitudine, il dolore per una perdita per approdare alla rinascita grazie agli incontri lungo il cammino. È un racconto universale, un'esperienza condivisa da ognuno di noi

Lontano da Qui di Artina racconta che il dolore si deve affrontare e attraversare ed è proprio per questo che la talentuosa artista sarda in un particolare periodo della mia vita ha deciso di trasformarlo, di prenderlo per mano come un “buon amico” e fare in modo che da questo caos potesse uscire qualcosa di speciale