Lorenzo Jovanotti ha raccontato: "Insieme al lavoro in studio porto avanti la progettazione del tour con una bella squadra di collaboratori e posso dirvi anche che avrò con me una grande band, perché ho voglia di divertirmi e di farvi divertire ed emozionare con musica ‘suonata’ bene e dal vivo”

Lorenzo Jovanotti ha annunciato quattro nuovi appuntamenti con il tour 2025. Il 4 marzo l’artista ( FOTO ) darà il via alla tournée dal palco della Vitrifrigo Arena di Pesaro per poi toccare Milano, Bologna, Torino e molte altre città.

Il 15, 16, 18 e 19 maggio Lorenzo Jovanotti porterà il tour nella splendida cornice dell’Arena di Verona, i biglietti delle quattro date sono già in vendita. Come per tutte le altre tappe della tournée, l’opening act sarà Axell .

Il cantautore ha parlato della progettazione del tour in un lungo post condiviso sul suo profilo Instagram: “A marzo si parte in tour ,gente! Io semplicemente non vedo l’ora. Ci si vede nei Palajova. Ogni tanto mi guardo un video di qualche nostro live passato e il desiderio si intensifica. Intanto stanno venendo alla luce anche canzoni nuove (anche se faremo tutto il repertorio di pezzoni ai quali vogliamo bene)”.

Lorenzo Jovanotti ha aggiunto: “Per le canzoni nuove non ho ancora un piano di uscita, diciamo che per ora cambio idea tutti i giorni, l’unica cosa certa è che quando le ascolto mi suonano proprio fantastiche. Insieme al lavoro in studio porto avanti la progettazione del tour con una bella squadra di collaboratori e posso dirvi anche che avrò con me una grande band, perché ho voglia di divertirmi e di farvi divertire ed emozionare con musica ‘suonata’ bene e dal vivo”.