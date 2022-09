1/10 ©IPA/Fotogramma

Can Yaman e l'attrice Francesca Chillemi (protagonisti di Viola come il mare in proiezione a Venezia il 6 settembre), al loro arrivo al Lido per la 79ma Mostra del Cinema

Mostra del Cinema di Venezia,oggi The Banshees of Inisherin. Attesa per Harry Styles. LIVE