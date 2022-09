Sesto giorno di Mostra del Cinema di Venezia, in cui sarà presentato fuori concorso "Don't Worry Darling" di Olivia Wilde, mentre in concorso ci sarà "Love Life" di Kôji Fukada e "The Banshees of Inisherin" di Martin McDonagh (con l’accoppiata Colin Farrell-Brendan Gleeson che torna dopo "In Bruges" del 2008, sempre diretto da McDonagh). Per quanto riguarda l'Italia, oggi sarà presentato fuori concorso "In viaggio" di Gianfranco Rosi, mentre a Orizzonti Extra troviamo "Amanda" di Carolina Cavalli