The Banshees of Inisherin, il trailer del film con Colin Farrell

Per chi ha adorato il fantastico film “In Bruges”, c'è una buona notizia all'orizzonte: la mitica coppia protagonista di quella pellicola, ossia Colin Farrell e Brendan Gleeson, tornerà sul grande schermo. Lo farà in occasione di “The Banshees of Inisherin”, pellicola di cui proprio in queste ore è stato presentato in rete il trailer.

Non solo i due protagonisti di “In Bruges” tornano a recitare fianco a fianco: a dirigere questo nuovo film è proprio il regista e sceneggiatore del cult movie targato 2008, ossia Martin McDonagh.

Per chi non lo conoscesse, il titolo italiano completo è quello di “In Bruges - La coscienza dell'assassino”. Si tratta di un miscuglio irresistibile di commedia, dramma e gangster movie, ambientato nella città di Bruges in Belgio.

È stato presentato in anteprima al Sundance Film Festival del 2008, ottenendo un Golden Globe e una nomination agli Oscar 2009 per la sceneggiatura. E Colin Farrell ha vinto un Golden Globe come miglior attore in un film commedia o musicale, mentre Martin McDonagh vinse un BAFTA alla migliore sceneggiatura originale.

“In Bruges” racconta di due sicari interpretati da Colin Farrell e Brendan Gleeson che - a causa di un colpo finito male - vengono esiliati. Per farli rimanere nascosti al sicuro finché non tira più una brutta aria, i due devono restare nella tranquilla e insospettabile cittadina di Bruges. Il loro capo, quello che li spedisce lì, è interpretato da Ralph Fiennes.



Ma veniamo a questa nuova prova: “The Banshees of Inisherin”.

Il film sarà presentato in anteprima mondiale a Venezia 79. Sulla trama ancora non si sa molto, se non che Farrell e Gleeson interpretano due amici tra cui nascerà un conflitto quando uno di loro interromperà bruscamente il rapporto, con conseguenze molto serie per entrambi. Qualcosa che comunque ricorda “In Bruges”…



Potete guardare il trailer del film “The Banshees of Inisherin” nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.