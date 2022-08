Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo

Pierpaolo Pasolini, di cui quest’anno ricorre il centenario della nascita, parlava spesso della “scandalosa forza rivoluzionaria del passato”. Sicché le pillole realizzate con i materiali d’archivio dell’Istituto Luce risultano perfette per festeggiare un altro anniversario: quello della Mostra Internazionale d’Arte cinematografica di Venezia che festeggia i 90 anni. A partire da oggi sino alla fine della Manifestazione pubblicheremo ogni giorno un contributo video dedicato a un’edizione della Mostra. Una sorta di fascinoso ed emozionante viaggio nel tempo alla scoperta di star, registi, produttori, celebrità che hanno reso grande e indimenticabile la settima arte. Il tutto accompagnato da quell’ iconica voce che da sempre ha caratterizzato le clip dell’Archivio Luce, con un uso ricercatissimo della lingua italiana e un’ironia geniale e unica. Insomma, è davvero la maniera più efficace per rendere omaggio al più antico Festival di cinema del mondo. La prima edizione si svolse dal 6 al 21 agosto del 1932. In mancanza di una giuria e dell'assegnazione di premi ufficiali, introdotti solamente più tardi, un referendum indetto dal Comitato Organizzatore presieduto da Attilio Fontana della I.C.E. - Istituto Commercio Estero, svolto tra il pubblico accorso alla rassegna decretò sei riconoscimenti non ufficiali: tra questi fu dichiarato miglior regista il sovietico Nikolaj Ekk per il film "Il cammino verso la vita", mentre "A me la libertà" di René Clair venne eletto come il più divertente.