Giusy Ferreri, è uscito il nuovo singolo Musica Classica

Giusy Ferreri è tornata con il nuovo singolo Musica Classica. Dopo una piccola anteprima pubblicata sul profilo Instagram, l’artista ha ufficialmente lanciato il brano inaugurando la sua nuova era discografica.

Dopo l’uscita dell’album Hangover con i Bloom, Giusy Ferreri è tornata a concentrarsi sulla carriera solista. A pochi giorni dalla condivisione della piccola anteprima sul profilo social che conta più di 200.000 follower che seguono quotidianamente la sua vita, venerdì 2 gennaio la cantautrice ( FOTO ) ha pubblicato il nuovo singolo Musica classica, arrivato a oltre due anni di distanza dall'uscita del brano Il meglio di te, incluso nella colonna sonora del film omonimo di Fabrizio Maria Cortese con Maria Grazia Cucinotta e Anita Kravos.

Dopo il responso straordinario ottenuto con il brano Non ti scordar mai di me nel 2008, Giusy Ferreri ha dato il via a una lunga carriera fatta di successi. Ricordiamo le canzoni Novembre, Stai fermo lì, Volevo te e Partiti adesso. Per quanto riguarda gli album, citiamo Gaetana e Fotografie.

Nel corso degli anni l’artista ha collezionato numerose collaborazioni: dai tormentoni estivi Roma-Bangkok con Baby K, La isla con Elettra Lamborghini (FOTO) e Amore e capoeira con Takagi & Ketra e Sean Kingston a Non solo parole con Gigi D’Alessio e L’amore mi perseguita con Federico Zampaglione. Stando ai dati pubblicati dalla FIMI, Giusy Ferreri è la decima artista più certificata in Italia dal 2009 ad oggi grazie a un disco di diamante, sedici dischi di platino e quattro dischi d’oro.

Inoltre, Giusy Ferreri vanta anche ben quattro partecipazioni in gara al Festival di Sanremo: nel 2011 con Il mare immenso, nel 2014 con Ti porto a cena con me, nel 2017 con Fa talmente male e più recentemente nel 2022 con Miele.