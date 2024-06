Giusy Ferreri, fuori Hangover l'album nuovo dei Bloom la sua rock band

Questo progetto, parallelo alla carriera solista, nasce dall'esigenza di esprimere in maniera più pura e completa la sua anima più rock e dark e presenta sfumature inedite della vocalità unica e riconoscibile dell'artista siciliana. Il 28 giugno è uscito anche il nuovo singolo del gruppo "Rose In Velluto Dark", estratto dal disco. Intanto prosegue il tour estivo della cantante che toccherà diverse parti d'Italia

Una voce graffiante dal timbro riconoscibile che non smette mai di stupire il suo pubblico. Dopo anni con il titolo di regina dei tormentoni estivi e milioni di copie vendute, Giusy Ferreri è la frontwoman della neonata band alternative rock dei Bloom. La cantautrice siciliana ha voluto regalarsi questo progetto, al di là della sua carriera da solista (che prosegue parallelamente), per esprimere in maniera più pura e completa la sua anima rock. Questo suo lato più dark e introspettivo è del resto presente in tutti i suoi album sin dall’esordio. È sufficiente ascoltare, per citarne alcuni, brani come Niente Promesse (2011), La Bevanda Ha Un Retrogusto Amaro (2014) o La Gigantessa (2017) per rendersene conto. Il 28 giugno 2024 è così uscito Hangover, il primo disco dei Bloom (che era stato anticipato dal singolo È La Verità il 26 aprile 2024), assieme alla nuova traccia Rose In Velluto Dark.

I Bloom, la nuova band L’idea, comune a tutti i membri, di fondare una band alternative rock è nata dalla necessità di immergersi in una fase creativa in cui sperimentare attraverso il suono un nuovo linguaggio musicale. Giusy Ferreri, in questo modo, può far emergere il suo lato più introspettivo. Da questa idea deriva il nome BLOOM, che significa fioritura, e che incarna senza dubbio l’essenza di una nuova vita. Oltre alla frontwoman e cantante Giusy Ferreri, i membri della band sono Max Zanotti (noto musicista, cantante e produttore, già nei Deasonica, nei Casablanca e oggi nei The Elephant Man), la chitarrista Roberta Raschellà e il batterista Alessandro Ducoli. I Bloom si sono presentati al pubblico ufficialmente aprendo il Concerto del Primo Maggio di Roma dove hanno suonato per la prima volta dal vivo il primo singolo È la verità: un inno all’energia del rock, caratterizzato da una melodia travolgente, viscerale e ipnotica che è contenuto nell’album in una nuova versione. leggi anche Chi è Andy, l'artista con Giusy Ferreri nella serata cover di Sanremo

La band alternative rock dei Bloom al completo - Ph. Virginia Bettoja

Hangover, l’album d’esordio Hangover, uscito il 28 giugno 2024 e composto da dieci brani inediti, è l’album d’esordio del nuovo progetto alternative rock guidato da Giusy Ferreri. Il disco, prodotto da GGF Music e distribuito da ADA Music, contiene delle sonorità rock con contaminazioni dark dal lato introspettivo. La vocalità di Ferreri, sempre inconfondibile, dimostra un’ottima propensione per questo genere creando delle sfumature interpretative inedite. La cantautrice è anche produttrice esecutiva e autrice di tutti i testi e di 7 melodie dei 10 brani contenuti nel progetto. L’album è stato suonato da Max Zanotti, Roberta Raschellà e Alessandro Ducoli a cui si sono aggiunti Mattia Boschi, Simone D’Eusanio e Floriano Bocchino.

Giusy Ferreri, il tour Prosegue, in maniera parallela, la carriera solista di Giusy Ferreri che sarà in tour durante l'estate in varie parti d'Italia. Ecco tutte le tappe: 5 luglio- Laives (BZ)- Pazza Estate 15 luglio- Riccia (CB)- Piazza Sedati 27 luglio- Alife (CE)- Piazza XIX Ottobre 4 agosto- L'Aquila- Nell'Ombra della Musica Italiana, Scalinata San Bernardo 17 agosto- Cariati (CS)- Arena Campo Sportivo 19 agosto- Stelletanone, Laurena di Borrello (RC)- Piazza S. Maria Della Minerva 8 settembre- Calitri (AV)- Piazzale Giolitti 14 settembre- Ferentino (FR)- Piazza Matteotti