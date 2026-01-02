Fausto Lama, dopo i Coma_Cose riparte da solista: esce il singolo

Offerte Sky
Musica
©Getty

Il rapper, produttore, cantautore e polistrumentista, dopo la fine dell'esperienza dei Coma_Cose - e la separazione dalla moglie Francesca Mesiano, in arte California - torna sulle scene come Fausto Lama con il suo primo singolo che inaugura il nuovo anno: "a tanto così" esce oggi, venerdì 2 gennaio, per Asian Fake e Atlantic/Warner Music Italy

Dopo oltre trent'anni di musica Fausto Zanardelli inaugura un nuovo capitolo del suo percorso artistico. Rapper, produttore, cantautore e polistrumentista, dopo la fine dell'esperienza dei Coma_Cose - e la separazione dalla moglie Francesca Mesiano, in arte California - torna sulle scene come Fausto Lama con il suo primo singolo che inaugura il nuovo anno: "a tanto così" esce oggi, venerdì 2 gennaio, per Asian Fake e Atlantic/Warner Music Italy, insieme al video, una canzone che racconta la necessità di chiudere una relazione prima di poter ricominciare davvero. 

il nuovo brano e le parole di Fausto Lama

Il brano offre una prospettiva sincera, senza esagerazioni né maschere, riflettendo su una verità semplice ma spesso difficile da accettare: a volte una storia finisce perché l'amore si esaurisce. Può sembrare scontato, ma è possibile lasciarsi senza sensi di colpa, pettegolezzi o clamore. "a tanto così" è esattamente questo: un saluto pacato, umano, quasi un amichevole "Ciao, come stai?". Il video è una produzione Homies.work x The Job, scritto da Fegatelli entertainment per la regia dello stesso Fausto Lama. "a tanto così" è il primo pezzo della mia nuova vita musicale ed è come mi sento da sempre: mai abbastanza giusto per gli standard, mai abbastanza sociale, mai abbastanza a mio agio nell'accettare i miei limiti. E mentre lo penso e lo scrivo, se ne va questo strano anno vissuto in apnea… fino a perdermi, ma fortunatamente anche fino a ritrovarmi - racconta Fausto -. A settembre mi sono chiuso con alcuni amici musicisti in un casale nel bosco, tra le colline piemontesi, e spontaneamente sono nate nuove canzoni, a tratti crude, a tratti riflessive, a tratti ciniche, come non mi succedeva da tempo. Man mano che le finirò, le voglio condividere con voi. Auguro a tutti un 2026 circondato da persone che portino cose belle nelle nostre vite, con la consapevolezza che la perfezione non esiste e che "ci si sente più vivi sbagliando"...in fondo la vita è tutta una transizione e il punto d'arrivo è solo la capacità di apprezzare il presente".

Approfondimento

Coma_Cose, la storia dal matrimonio alla separazione. FOTO

