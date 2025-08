6/7 Instagram @fernanda_lessa__

Nella stessa intervista, Fernanda Lessa ha parlato anche del marito, Luca Zocchi, sposato nel 2017. "Senza di lui non ce l’avrei fatta. Con lui che ho cercato aiuto, che mi sono rivolta a dei professionisti. Quando abusi di alcool, come facevo io, riempi qualcosa, un vuoto oppure dei problemi psichiatrici", ha spiegato. Raccontando che, nel 2015, ha scelto di ricoverarsi in clinica per via del suo bipolarismo: "Con Luca ho trovato dei terapeuti illuminati che hanno compreso che con l’alcool lenivo la mia patologia"