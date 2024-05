Tedua, ecco il nuovo album Paradiso. Presenti Angelina e Annalisa

Il disco è l’ultimo capitolo della serie cominciata con Vita Vera Mixtape - Aspettando la Divina Commedia ed è composto da 8 brani (di cui 7 inediti). Tra gli ospiti, oltre alle due cantanti, anche Tony Boy e l’intero collettivo della Drilliguria, formato da Bresh, Izi, Vaz Te e Disme. Il 29 giugno parte da Milano il tour estivo del rapper ligure

Paradiso La Divina Commedia Deluxe, il nuovo album di Tedua uscito il 24 maggio, chiude un ciclo che potremmo definire letteralmente "divino" per il rapper ligure. Il disco precedente La Divina Commedia ha ottenuto infatti, in meno di un anno, cinque dischi di platino e le sue tracce sono state tutte certificate. L’ultimo capitolo, della serie cominciata con Vita Vera Mixtape - Aspettando la Divina Commedia, è composto da 8 brani (di cui 7 inediti) con diversi ospiti, tra cui anche Annalisa e Angelina Mango. Ora Tedua è pronto a partire in tour per tutta l'Italia.

L’album Paradiso – La Divina Commedia Deluxe è prodotto da Dibla, Jiz, Shune (con la collaborazione in una traccia anche di Sick Luke) ed è composto da 8 tracce: 7 inediti a cui si aggiunge Parole vuote (La Solitudine) feat. Capo Plaza, uscita a novembre 2023 e certificata disco di platino. Oltre al rapper campano, nel disco sono presenti diverse collaborazioni, tra cui spiccano quelle con Annalisa nel brano Beatrice e con Angelina Mango nella traccia Angelo Custode. La scelta delle due cantanti è stata commentata proprio da Tedua in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni: “Mi piacciono tanto. Angelina è stata una rivelazione, mi ha fatto piangere durante la serata dei duetti di Sanremo. È una che sente la musica tantissimo. Annalisa: è la regina del pop e mi piace tantissimo la sua voce. È la voce femminile pop che mancava nel rap italiano. Lei e Angelina sono proprio fortissime. Come fai a non chiamarle? Sono le migliori in circolazione”. Nel disco sono anche presenti: Tony Boy e l’intero collettivo della Drilliguria, formato da Bresh, Izi, Vaz Te e Disme. Paradiso- La Divina Commedia Deluxe completa il progetto discografico di Tedua cominciato a giugno 2023: un viaggio nella musica attraverso l’immaginario dantesco, dalle voragini dell’Inferno fino all’ascesa in Paradiso, passando per le lande del Purgatorio. Nonostante il grande successo ottenuto con i capitoli precedenti, il rapper ligure è tranquillo: “Non sento la pressione del successo de La Divina Commedia. Questa è una versione deluxe e non dovevo dimostrare niente a nessuno. Di ansia da prestazione magari riparliamo con il prossimo album” precisa Tedua. leggi anche Angelina Mango, uscito il nuovo singolo Melodrama. Video e testo

Il Tour Con l’uscita del nuovo album, Tedua è pronto a far cantare e scatenare i suoi fan per tutta l’estate. Il Paradiso Tour si apre con due concerti, il primo già sold out, per gli I-Days di Milano all’Ippodromo il 29 e 30 giugno. Le altre date sono: mercoledì 3 luglio 2024 al Lucca Summer Festival (Lucca); sabato 6 luglio 2024 al Ferrara Summer Festival (Ferrara); domenica 7 luglio 2024 a Collisioni (Alba, CN); venerdì 12 luglio 2024 al No Sound Fest (Servigliano, FM); sabato 13 luglio 2024 all’Ama Festival (Bassano del Grappa, VI); mercoledì 17 luglio 2024 all’Alguer Summer Festival (Alghero, SS); sabato 20 luglio 2024 alla Planet Arena Dei Templi (Paestum, SA; lunedì 22 luglio 2024 alla Villa Bellini – Sotto Il Vulcano Fest (Catania); mercoledì 24 luglio 2024 alla Banchina San Domenico (Molfetta, BA) e sabato 27 luglio 2024 al Rock in Roma (Roma).

La date del tour di Tedua - Fonte: Stories Instagram di Tedua