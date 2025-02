12/13 ©IPA/Fotogramma

Inoltre, Gaia ha annunciato l’arrivo del nuovo attesissimo progetto discografico Rosa dei venti, in uscita il 21 marzo. L'artista sul suo profilo Instagram "Ho capito che non dovevo trovare me stessa, ma crearmi. Ho capito che esserci per me significava esserci per gli altri. Ho capito che non sono una sola cosa, ma una moltitudine. E ho deciso di esserle tutte"