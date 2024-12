Taylor Mega a Belve parla del dissing tra Fedez e Tony Effe

DALLA RELAZIONE CON FEDEZ AL PERIODO BUIO DELLE DROGHE

Fagnani ha anche incalzato Mega sulla relazione con Fedez, che sarebbe avvenuta mentre il rapper era ancora sposato con l’ex moglie Chiara Ferragni. “Eh, sposato, dai. Ognuno faceva i cavoli propri. Non sono una sfasciafamiglie”, ha risposto l’influencer. “Ma non è che l’ha fatto perché era un po’ invidiosa di Chiara Ferragni?”, ha insistito la conduttrice. “No, no, da buona scorpione dovevo togliermi il mio sassolino dalla scarpa”. Mega ha anche rivelato le sue trasgressioni: “A letto amo sperimentare. Le donne mi piacciono molto, ma non sono lesbica”. Poi ha rivolto un’avance alla conduttrice: “Mi piacciono molto le donne come te. Ma tu sei etero vero? Se ci ripensi, richiamami”. Mega ha infine raccontato il buio periodo delle droghe: “Avevo una relazione malata con un ragazzo che mi picchiava. Ho trovato rifugio nelle sostanze stupefacenti, mi facevo di eroina. Ho avuto delle visioni demoniache in quel periodo”. Duro il ricordo dell’astinenza: “Ero a scuola, avevo un freddo che non riuscivo a togliermi di dosso. Ho chiesto alla prof. di andare in bagno per vomitare. Stavo attaccata al termosifone. Da lì ho smesso, sono 13 anni che non tocco nulla”.