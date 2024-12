Il duo vinse con Fiumi di Parole nel 1997. Negli anni successivi Fabio Ricci e Alessandra Drusian hanno tentato inutilmente di tornare in gara sul palco del Teatro Ariston

I Jalisse hanno pubblicato No No No No! Ospite del programma televisivo La Volta Buona, il duo, formato da Fabio Ricci e Alessandra Drusian, ha presentato in anteprima la canzone esclusa dal Festival di Sanremo 2025.

Sanremo 2025, la canzone esclusa dei jalisse Ventotto tentativi di tornare sul palco del Teatro Ariston. Dopo la vittoria con Fiumi di Parole nel 1997, i Jalisse (FOTO) non sono più riusciti a partecipare come artisti in gara alla kermesse musicale. Nei giorni scorsi la coppia si è esibita con la canzone esclusa dalla 75esima edizione del Festival di Sanremo in programma da martedì 11 a sabato 15 febbraio. Dopo la partecipazione al programma televisivo condotto da Caterina Balivo, il duo ha distribuito il brano sulle piattaforme di streaming. Approfondimento Sanremo, Chiara Galiazzo canta il brano scartato e i social insorgono

In seguito all’annuncio dei trenta artisti in gara (FOTO) all’edizione 2025 del Festival di Sanremo, il duo ha pubblicato un video ironico sul suo profilo Instagram dichiarando: “E noi brindiamo ai 28 no! Un record incredibile!”. Il filmato è divenuto virale. Approfondimento Sanremo 2025, le reazioni degli esclusi: dai Jalisse ad Al Bano

Condotto da Mike Bongiorno, affiancato da Piero Chiambretti e Valeria Marini, il Festival di Sanremo 1997 vide la vittoria della coppia, al secondo posto Anna Oxa con Storie e medaglia di bronzo per Syria con Sei tu. La categoria delle Nuove Proposte fu vinta da Paola & Chiara con Amici come prima.

