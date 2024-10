Sanremo 2025, i Jalisse si sono candidati per la 28esima volta

Ospiti in collegamento al programma La Volta Buona di Caterina Balivo, i Jalisse hanno raccontato: “Abbiamo scritto due brani, quindi abbiamo proposto entrambi i brani e aspettiamo, attendiamo”

Ventottesima candidatura per i Jalisse . Il duo ha annunciato di aver presentato due brani alla commissione artistica della 75esima edizione del Festival di Sanremo. La coppia: “Attendiamo”.

sanremo 2025, i jalisse: “Abbiamo scritto due brani”

Ospiti in collegamento al programma La Volta Buona di Caterina Balivo, i Jalisse hanno raccontato di aver sottoposto due canzoni alla commissione della kermesse. Il duo, vincitore con Fiumi di Parole nel 1997, ha fatto ritorno sul palco del Teatro Ariston durante la serata delle cover della 74esima edizione.

Per il ventottesimo anno consecutivo dopo il trionfo, la coppia si è candidata per poter tornare in gara.