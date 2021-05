La lettera di Mattarella ai Jalisse: "Gli manderemo il nostro disco"

approfondimento

Festival di Sanremo: tutti i cantanti vincitori

Vincitori da “sconosciuti” di una celebre edizione del Festival di Sanremo in cui trionfarono contro ogni pronostico con Fiumi di parole, nel 1997 (da allora hanno provato a tornare al Festival in ognuna delle successive edizioni, venendo però respinti 24 volte su 24), il duo trevigiano ha ricevuto nella mattinata di mercoledì 5 maggio una comunicazione straordinaria inviata dal Quirinale lo scorso 26 aprile. “Il Presidente Mattarella attende l'invio del nostro nuovo cd Voglio emozionarmi ancora. Felicissimi!!!”. I Jalisse avevano scritto a Mattarella per chiedergli il permesso di inviargli per posta un estratto – un brano dal titolo Speranza in un fiore – del loro ultimo album di inediti, scritto e pubblicato durante il lockdown “per fare compagnia alle persone, con una delle canzoni dedicata ai nostri nonni che ci hanno aiutati, coccolati, accarezzati e protetti, ci hanno fatto regali e ci hanno consolato nei momenti difficili. Ma, nel momento in cui avevano bisogno loro, non siamo riusciti a stargli vicino neanche per l'ultimo saluto per colpa del Covid-19” (LO SPECIALE SKY TG24). Il prossimo 25 luglio si celebrerà la Giornata mondiale dei Nonni e degli Anziani appena istituita da papa Francesco: una ricorrenza che i Jalisse celebreranno pubblicando in quella data il video della loro canzone.