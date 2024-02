Eurovision, Berté, Marcella Bella e Jalisse finalisti a San Marino

Sono otto gli artisti che accedono alla finale di Una Voce per San Marino, la manifestazione che designerà che rappreseterà la Repubblica del titano all'Eurovision Song Contest che si terrà dal 7 all'11 maggio 2024 a Malmö in Svezia. A condurre la serata saranno Fabrizio Biggio e Melissa Greta Marchetto. La finalissima di Una Voce per San Marino si terrà sabato 24 febbraio 2024 alle ore 20.30 presso il Teatro Nuovo Dogana e in diretta su San Marino RTV (visibile sui canali 520 di SKY e 93 di tivùsat, sul canale 831 del DDT, in streaming su www.sanmarinortv.sm).