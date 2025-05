L'Isola dei Famosi, Veronica Gentili lancia un appello per Gaza

Un appello per Gaza, per porre fine alla strage di bambini, e per frenare la carestia conseguenza della guerra. A lanciarlo è stata Veronica Gentili, conduttrice de L'Isola dei Famosi, nel corso della terza puntata del reality.

Le parole di Veronica Gentili

"Voglio lanciare un appello: noi siamo qui a giocare a un gioco nel quale ci si mette alla prova, e si accetta volontariamente di soffrire la fame", ha esordito Veronica Gentili, facendo riferimento al funzionamento de L'Isola dei Famosi. "Purtroppo, in questo momento, in un posto poco lontano da questo studio, a Gaza, ci sono migliaia di bambini che la fame la soffrono ma non per scelta, perché si trovano in guerra senza la possibilità di ricevere aiuti umanitari". Gentili ha poi proseguito dicendo che, vedere ogni giorno la disperazione del popolo palestinese, senza poter fare nulla, fa sentire inutili e impotenti. "Voglio chiedere a tutte le istituzioni italiane ed europee che si facciano carico, da subito, di questa situazione, perché davvero non si può più aspettare".