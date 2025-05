Vaccini, cibo e coperte. Tutto quel che servirebbe alla popolazione gazawi, ridotta alla fame dal blocco degli aiuti di Tel Aviv, è stivato al valico con l’Egitto in 80mila metri quadrati di deposito. L’europarlamentare dem Cecilia Strada racconta a Sky tg24 Insider cosa ha visto al confine: “Israele ha bloccato sedie a rotelle, filtri per l’acqua e medicinali. Privatizzando gli aiuti, Netanyahu vuole deportare i palestinesi in cambio di un chilo di farina. Se l’Italia non agisce ora, è complice”