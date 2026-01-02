Italia regina del turismo di lusso: hôtellerie, wellness e shopping

Dalle città d’arte alle località di mare passando per le Spa, i borghi del vino e gli hotel d’eccellenza. Il Bel Paese conquista il podio tra le destinazioni di alta gamma più ambite al mondo. Il viaggiatore alto spendente predilige autenticità, personalizzazione e qualità spaziando da alberghi 5 stelle a dimore storiche, da ristoranti gourmet a offerte culturali uniche. Perché il lusso, oggi, non ha più tanto (e solo) a che fare con l’opulenza quanto, sempre più, con l’esclusività dell’esperienza