Nel 2019, la giuria degli esperti le ha negato il podio. E Loredana Berté lo ha promesso: mai sarebbe tornata a Sanremo. Tuttavia, ora la giuria di qualità non c'è più, e lei ha scelto di gareggiare per la dodicesima volta. Il suo brano Pazza, lo ha commentato così: "Io sono pazza di me e voglio gridarlo ancora"

