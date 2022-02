In un’operazione che si presuppone di unire il pop-rock di Loredana Bertè , con la sua caratteristica vena cantautorale, Lauro arriverà a Sanremo con la cover di “ Sei bellissima ”, accompagnato per l’appunto da quella che è la sua cantante originale.

Il testo di “Sei bellissima”

Che strano uomo avevo io

Con gli occhi dolci quanto basta

Per farmi dire sempre

Sono ancora tua;

E mi mancava il terreno

Quando si addormentava

Sul mio seno

E lo scaldavo al fuoco umano

Della gelosia.

Che strano uomo avevo io,

Mi teneva sotto braccio

E se cercavo di essere seria

Per lui ero solo un pagliaccio;

E poi mi diceva sempre

Non vali che un po' più di niente,

Io mi vestivo di ricordi

Per affrontare il presente,

E ripensavo ai primi tempi

Quando ero innocente,

A quando avevo nei capelli

La luce rossa dei coralli,

Quando ambiziosa come nessuna

Mi specchiavo nella luna,

E lo obbligavo a dirmi sempre

Sei bellissima - sei bellissima

Accecato d'amore, mi stava a guardare

Sei bellissima - sei bellissima

Na na na na na na na

Se pesco chi un giorno ha detto

Che il tempo è un gran dottore

Lo lego a un sasso

Stretto stretto

E poi lo butto in fondo al mare.

Son passati buoni buoni

Un paio d'anni e di stagioni,

Ho avuto un sacco di avventure,

Niente di particolare,

Ma io uscivo a cercarti

Nelle strade fra la gente,

Mi sembrava di voltarmi

All'improvviso

E vederti nuovamente,

E mi sembra di sentire ancora

Sei bellissima

Sei bellissima

Accecato d'amore

Mi stava a guardare

Sei bellissima

Sei bellissima

Na na na na na na na

Na na na na na na

Sei bellissima

Sei bellissima