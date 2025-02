3/11 ©IPA/Fotogramma

L'apparizione di Topo Gigio è legata a Lucio Corsi, cantautore toscano che quest'anno gareggerà col brano Volevo essere un duro.

Corsi, emozionato per il suo primo Festival, ha spiegato così l'invito a Topo Gigio. "Topo Gigio mi ha insegnato come non diventare una marionetta, mi ha insegnato come fare a tagliare i fili di chi ti vorrebbe far muovere a suo piacimento.

Inoltre Topo Gigio esordì in televisione nel 1959 proprio con la voce di Modugno, in qualche modo è come se incontrasse nuovamente la sua canzone"



