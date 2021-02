6/20 ©Fotogramma

Topo Gigio è stato creato per la trasmissione tv “Alta fedeltà”, doppiato da Domenico Modugno. Ha presto conquistato tutti con la sua semplicità e i suoi discorsi. I suoi show, con la voce di Peppino Mazzullo, sono stati subito trasmessi in prima serata. Alla fine degli anni Cinquanta è stato ospite in programmi con degli indici di ascolto altissimi, come "Canzonissima". Nel 1974 è stato anche co-conduttore dello show, affiancato da Raffaella Carrà e Cochi e Renato