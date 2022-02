9/11 ©IPA/Fotogramma

DA YOUTUBE ALLA TV – Nel 2012 Drusilla passa dallo schermo dei pc a quello dei televisori. La sua prima grande partecipazione televisiva è stata in The Show Must Go Off, condotto da Serena Dandini su LA7. Il grande pubblico l’ha poi vista come giudice al fianco di Jake La Furia dei Club Dogo in Strafactor, format dedicato a talenti alternativi all’interno della produzione Sky XFactor