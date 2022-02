Drusilla è apparsa, nel corso della serata, vestita da Zorro . Amadeus l'ha riconosciuta subito. “L'ho fatto per allegria, per fare qualcosa di un po' eccentrico. E anche per gentilezza, per tranquillizzare tutti quelli che avevano paura, di ' un uomo travestito ', sicché mi sono travestita, da Zorro”, ha precisato. “Le affetto un pezzettino di naso, zac! Guardi che gliene rimane abbastanza”, ha detto rivolta ad Amadeus. “Come starebbe male... gli uomini con il naso piccolo sono come le Ferrari senza volante”, ha spiegato, togliendosi la mascherina. “Si deve spogliare completamente?”, le ha chiesto Amadeus. E lei: “Avrei delle grandi sorprese ”, ha scherzato con grande ironia.

Drusilla Foer, il monologo

Drusilla si è poi esibita in un monologo sulla diversità. “Meglio l'unicità”, ha detto. “Bisogna entrare in contatto con la propria unicità. Sarà una figata pazzesca. Si prendono per mano tutte le cose che ci abitano, le cose belle e quelle brutte e si portano in alto, si sollevano insieme a noi nella purezza dell'aria, alla luce del sole, in un grande abbraccio innamorato e gridiamo: che bellezza! Tutte queste cose sono io. E sarà bellissimo abbracciare la nostra unicità. A quel punto sarà più facile aprirci all'unicità dell'altro. Io sono molto fortunata ad esser qui, date un senso alla mia presenza e tentiamo insieme l'atto rivoluzionario, il più grande che si possa fare al giorno d'oggi: l'ascolto. Ascoltiamoci e doniamoci agli altri. Confrontiamoci gentilmente. Anche solo per assicurarci che le nostre convinzioni non siano delle convenzioni. Facciamo scorrere i pensieri in libertà senza pregiudizio, senza vergogna, facciamo scorrere i sentimenti e liberiamoci dalla prigionia e dall'immmobilità. Pensate se il mondo non ruotasse. Se il buio fosse nero” ha detto, prima di chiudere in musica.